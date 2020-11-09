На Ставрополье в 2021 году благоустроят 16 общественных пространств

Губернатор Ставрополья провел рабочее совещание по вопросам реализации в крае национальных проектов. Часть вопросов повестки связаны с формированием комфортной городской среды. Сейчас в крае завершается благоустройство на 31 объекте.

Большинство из них были готовы к началу осени. Всего в этом году в реализации нацпроекта участвовали 29 муниципалитетов, финансирование составило около 1,7 млрд. рублей.

Рассмотрены планы работы в рамках нацпроекта на будущий год. В частности, планируется благоустроить 16 объектов в 15 муниципальных образованиях. Для этого предполагается направить более 790 млн рублей, основной объем средств поступит из федерального бюджета.

Также в 2021 году планируется начать реализацию проекта по созданию парковой территории в пойме реки Куры в Новопавловске.

В муниципалитетах завершается заключение контрактов на проведение работ. Губернатор поручил закончить проведение всех конкурентных процедур до 1 декабря.

- Инициированный президентом России нацпроект помогает и улучшать облик поселений, и делать более комфортной жизнь людей в каждом из них. А значит, все работы должны проводиться без затяжек – быстро и качественно, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Обсудили также темпы реализации национального проекта «Демография». В его рамках в течение трех лет – с 2019 по 2021 годы, - в крае предусмотрено строительство 25 детских садов на 3745 мест. Восемь зданий из этого перечня уже построены.

До конца года планируется завершить создание еще восьми объектов – в Буденновском, Кочубеевском, Предгорном районах, Минераловодском горокруге, Георгиевске Ессентуках, Ставрополе. Всего по итогам года в системе дошкольного образования края будет создано 2490 мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ писала, что в селе Краснокумском Георгиевского округа начали строить новую школу. Отмечается, что учреждение рассчитано на 775 мест. Глава региона рассказал, что это будет трехэтажное здание.

На территории школы разместят спортивные площадки, гараж для автобуса. Еще одна особенность учебной организации – отдельная территория для школьников младших классов.