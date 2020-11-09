Ставрополец ответит за хищение мелкого рогатого скота стоимостью более миллиона рублей

35-летний житель Левокумского района Ставрополья обвиняется в краже рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, злоумышленник работал на одной из животноводческих точек в селе Величаевском.

В течение месяца на личном автомобиле он вывозил мелкий рогатый скот, принадлежащий хозяину кошары.

В общей сложности ему удалось похитить 150 овец и 14 ягнят. Подозреваемый также совершил кражу 40 голов мелкого рогатого скота с животноводческой точки в Нефтекумском городском округе.

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более одного миллиона рублей. Часть похищенных животных уже вернули законным владельцам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.