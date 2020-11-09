Часть Пятигорска осталась без тепла из-за аварии

Фото: МЧС по СК

В Пятигорске произошел порыв подземного трубопровода. В результате нарушено теплоснабжение и горячее водоснабжение, передает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Сообщение о ЧП поступило в 10 часов 9 ноября. Из-за аварии без тепла остались 12 многоквартирных домов по улице Адмиральской. Без тепла сидят 1200 абонентов.

- На месте работает одна бригада от ОАО «Пятигорсктеплосервис». Проводится поквартирный обход от управляющей компании. Оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона города Пятигорска осуществляет сбор и обработку информации, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

Пострадавших нет. Эвакуацию не проводили. Тепло вернется в 17 часов.