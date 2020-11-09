На Ставрополье поступят более 2,4 тысяч доз вакцины от COVID-19

Медики ожидают, что на Ставрополье в 2020 году поступят более 2,4 тысяч доз вакцины для профилактики коронавируса.

Привитые добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По данным пресс-службы, первая партия вакцины против коронавируса уже использована для иммунизации медиков. Привиты 42 добровольца. Они чувствуют себя хорошо, нежелательных побочных проявлений не наблюдалось.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что лаборатории Ставрополья провели 786726 исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки выполнено 5875 тестов. За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 211 человек.

Общее число выявленных в крае случаев заражения достигло 23115. В том числе 1723 – дети, из которых 1553 уже выздоровели. За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 18109 человек.