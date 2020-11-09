Силовики спустя 27 лет поймали обвиняемого в убийстве и разбое жителя Ставрополья

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Ставропольские следователи задержали находившегося более 27 лет в розыске 54-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По даннымведомства, в 1992 и 1993 годах мужчина в составе группы лиц совершил на территории Грачевского района ряд особо тяжких притуплений. Злоумышленник убил таксиста, похитил автомобиль погибшего. Помимо этого, он совершил разбойное нападение на женщину пенсионного возраста с применением огнестрельного оружия и попыткой хищения автомобиля.

После всего этого мужчина скрылся от правоохранительных органов на территории Республики Дагестан, сменил анкетные данные и проживал там под поддельным документами.

Все это время работа по установлению местонахождения разыскиваемого продолжалась. В итоге силовики задержали злоумышленника в Дагестане и доставили его в Ставрополь.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

- Все усилия следователей направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания, чтобы в кратчайшие сроки обвиняемый предстал перед судом и ответил за содеянное по всей строгости закона, как и его четверо сообщников, приговоренных судом в 1994 году к длительным срокам лишения свободы, - говорится в сообщении.