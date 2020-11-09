Житель Ингушетии погиб в перестрелке в военной части под Воронежем

В перестрелке в воинской части под Воронежем погиб 23-летний житель Назрановского района Ингушетии Микаил Акталиев. Об этом сообщает источник "КП", знакомый с ситуацией.

Напомним, в понедельник на военном аэродроме "Балтимор" после ссоры военнослужащий Антон Макаров расстрелял трех сослуживцев, двое из которых умерли. Известно, что табельное оружие он заполучил, убив офицера топором. Позже подозреваемый скрылся с оружием. На поиски солдата бросили около 100 сотрудников ОМОН и СОБР. Операцию с воздуха поддерживали беспилотники. По данным на 15 часов, молодого человека поймали. Военный следственный отдел СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Хищение оружия".

Родственники жителя Ингушетии уже выехали в Воронеж за его телом.