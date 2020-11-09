Ставрополью выделят 2,8 млрд рублей на строительство велотерренкура

На строительство Кавминводского велотерренкура на Ставрополье из федерального бюджета выделят более 2,8 млрд рублей

Так, новый велопешеходный маршрут объединит города Железноводск, Лермонтов и Минераловодский городской округ. Согласно документу, строительство планируется начать в 2021 году и завершить в 2023 году.

На маршруте будет более 40 остановок с кафе, велопрокатом со смотровыми площадками и медпунктами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, будет ли в этом году новогодняя елка для детей:

- Конечно же, мы очень хотим устроить для детей праздник. Но пока что определенно отвечать на вопрос – состоится елка или нет – еще рано. Как видите, угроза коронавируса сохраняется, он никуда не ушел, - прокомментировал Владимир Владимиров.