Кадыров назначил нового вице-премьера и министра сельского хозяйства

Рамзан Кадыров назначил руководителя администрации главы Чечни на должность вице-премьера и министра сельского хозяйства одновременно. Повышение получил Ибрагим Закриев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

— Ибрагим Закриев, ранее занимавший должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, назначен на должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства региона. Парламент одобрил его кандидатуру на новой должности, — говорится в заявлении.

Тем временем экс-министр сельского хозяйства Муса Дадаев пополнит обойму помощников главы Чечни. А на должность Закриева назначен Хас-Магомед Кадыров. Он будет руководителем администрации главы и правительства региона.

— Ибрагим Салманович умеет решать даже самые сложные и грандиозные задачи максимально качественно и оперативно. Уверен, в новой должности он сумеет добиться еще лучших результатов. А на сегодняшний день сельскохозяйственной отрасли необходимы новые, эффективные решения, — подчеркнул Кадыров, представляя нового зампреда правительства.