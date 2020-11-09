Поиски пропавшего подростка завершены на Ставрополье

Подросток пропал 4 дня назад. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Поиски пропавшего 17-летнего подростка Владислава Стефанова завершены. Ставропольские следователи сообщают, что парня нашли. Он поехал в гости к девушке.

— Благодаря грамотному взаимодействию следователей СКР и полицейских молодого человека удалось найти. Выяснилось, что он уехал в город Георгиевск к знакомой девушке. Никаких преступлений в отношении него совершено не было, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по краю.

Молодому ловеласу предстоит серьезная беседа: следователи расскажут парню о возможных негативных последствиях самовольного ухода из дома.

Напомним, что утром в понедельник сообщалось о пропаже 17-летнего парня. Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек исчез 5 ноября после ссоры с матерью.