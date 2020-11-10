Автохам из Дагестана решил на Ставрополье игнорировать сигналы светофора

В Минеральных Водах камера видеофиксации засвидетельствовала грубое нарушение правил движения водителем отечественной легковушки, который проехал перекресток улиц Советской и Железноводской на запрещающий сигнал светофора.

Факт нарушения имел место накануне ночью, где на пустой автодороге мужчина не остановился перед светофором и совершил поворот налево. Не остановила водителя и табличка, сообщающая, что ведется видеофиксация.

В автоматическом режиме установленная на этом перекрестке камера произвела запись процесса нарушения, которое в «письме счастья» уже направлено по почте.

Против 26-летнего жителя города Махачкала составлен административный материал, штрафные санкции которой предусматривают штраф в размере 1 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.