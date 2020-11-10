В Ставрополе врио директор аптеки назначала себе премии и надбавки

Против временно исполняющей обязанности директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Аптека № 43» возбудили уголовное дело.

Она подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, с 2018 по 2019 год подозреваемая, зная, что премии и выплаты руководителю предприятия производятся только на основании решения министерства имущественных отношений края, сама организовала издание приказов.

Благодаря этим документам ей были выплачены премии и надбавки.

Противоправными действиями подозреваемой бюджету Ставрополья причинен ущерб свыше 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.