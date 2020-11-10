«Сочи Парк» переходит на зимний график работы в режиме нон-стоп

В зимнем графике главного тематического парка страны больше нет выходных

С 9 ноября «Сочи Парк» перешел на зимнее расписание, оно отличается от режима работы в межсезонье в прошлые годы. Теперь «русский Диснейленд» открыт с 11 утра до 19 часов вечера.

- В зимнем графике главного тематического парка страны больше нет выходных, а аттракционы будут открыты пять дней в неделю – со среды по воскресенье, в том числе и дельфинарий. А прогулочными днями останутся только понедельник и вторник. В первые дни недели гостям доступны тематические земли, детские площадки и Эко-деревня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители парка. 0+

А вот с 26 декабря в главном тематическом парке страны начнутся зимние праздники.

- Зимние праздники в «Сочи Парке» будут отмечать с 26 декабря по 10 января. В это время будут открыты все аттракционы, кроме водных в «Морском царстве». Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход бесплатный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в парке.

Также представители зоны развлечений добавили, что рабочий день в новогодние праздники тоже будет продлен – в парке можно будет находиться до 20 часов вечера.

Подробное расписание работы парка можно посмотреть на сайте sochipark.ru.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»