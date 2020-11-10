На Ставрополье осудят подростка, сбившего насмерть 15-летнюю девочку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела против 16-летнего жителя села Кочубеевского. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего и оставлении в опасности.

Напомним, трагедия произошла 13 августа. Подросток, не имея водительского удостоверения, катался на машине ВАЗ 2106. Двигаясь по улице в селе Кочубеевском, парень выехал на тротуар, где сбил 15-летнюю девочку, после чего скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.