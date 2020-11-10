На Ставрополье прогнозируются ночные заморозки

Синоптики предупредили ставропольцев о заморозках, которые ожидаются в ночное время. Так, во вторник днем, 10 ноября вместе с туманом начнутся дожди, воздух прогреется до 12 градусов.

11 ноября прогнозируются заморозки с температурой до минус 2 градусов, но осадки прекратятся. Аналогичная погода сохранится и в краевой столице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует водителям «переобуть» свои автомобили в зимний вариант шин. По опыту прошлых лет, в дни первых минусовых значений возрастает количество так называемых «мелких ДТП».

Чтобы заморозки не привели ко «дню жестянщика», необходимо заранее подготовить транспортное средство.

Помимо резины, водителям рекомендуется проверить техническое состояние авто, наличие стеклоомывающей жидкости, исправность внешних световых приборов, тормозной системы и системы обдува стекол. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.