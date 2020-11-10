В Ставрополе скоро отремонтируют 4, 5 км внутриквартальных дорог

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе подходит к концу ремонт внутриквартальных дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уже завершен ремонт на Комсомольской, Бабушкина, Зеленодольской, Свободной и проезде Ясная Поляна. Сейчас завершаются работы на Космонавтов от Доваторцев до Угольного.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на дорогах уже заменили асфальтобетонное покрытие, сделали бордюры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что умер глава Ипатовского городского округа Ставрополья Сергей Борисович Савченко. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, с которой боролся до последнего дня. Об этом сегодня, 10 ноября сообщил губернатор Ставрополья.

- Мы потеряли хорошего человека с открытой душой, неравнодушного к проблемам и заботам своих земляков. Коренной ставропольчанин, он много лет посвятил родному краю, - отметил Владимир Владимиров. Сергей Борисович с 2014 года трудился в Ипатовской администрации. 5 лет возглавлял район, а затем округ.