Губернатор Ставрополья назначил зампредседателя краевого правительства

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел внеплановое заседание правительства края.

Перед обсуждением основной повестки Владимир Владимиров представил нового заместителя председателя правительства региона. Им стал Сергей Дубровин, в 2007-2016 годах возглавлявший следственное управление Следственного комитета РФ по Ставрополью.

- Сергей Васильевич будет курировать ряд вопросов, связанных с инвестиционной политикой, безопасностью, работой социального блока. Прошу обеспечить совместную работу, выстроить ее так, чтобы наш край развивался ускоренными темпами, - обратился к членам краевого правительства губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скончался глава Ипатовского городского округа Ставрополья Сергей Борисович Савченко. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, с которой боролся до последнего дня. Об этом сегодня, 10 ноября сообщил губернатор Ставрополья.

- Мы сохраним о Сергее Борисовиче Савченко самую светлую память. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - обратился к родственникам умершего глава региона.