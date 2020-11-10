Умер Герой труда Ставрополья Александр Шумский

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

На 83-м году жизни скончался бывший руководитель СХПК – племзавода «Казьминский» Кочубеевского района Александр Алексеевич Шумский.

- Умелый и успешный хозяйственник, в непростые годы он не только сохранил колхоз «Казьминский», но и превратил его в передовое сельхозпроизводство, вошедшее в элиту российского агробизнеса. Александр Алексеевич был примером безграничной преданности родному краю. Его уважали за основательность, мудрость, умение понимать и ценить нелегкий крестьянский труд, - сообщил губернатор региона. У Александра Алексеевича было немало наград: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени. Он - Заслуженный работник сельского хозяйства России, почетный гражданин Ставрополья, Академик Академии аграрного образования. - Для всех ставропольских аграриев он был и останется человеком-легендой. Его уход – невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Алексеевича, - подытожил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что умер глава Ипатовского городского округа Ставрополья Сергей Борисович Савченко. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, с которой боролся до последнего дня. Об этом сегодня, 10 ноября сообщил губернатор Ставрополья.

- Мы потеряли хорошего человека с открытой душой, неравнодушного к проблемам и заботам своих земляков. Коренной ставропольчанин, он много лет посвятил родному краю, - отметил Владимир Владимиров. Сергей Борисович с 2014 года трудился в Ипатовской администрации. 5 лет возглавлял район, а затем округ.

- Мы сохраним о Сергее Борисовиче Савченко самую светлую память. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - обратился к родственникам умершего глава региона.

0