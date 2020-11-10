Бюджет Ставрополья 2020 будет увеличен

Основным вопросом повестки внеочередного заседания правительства Ставрополья, которое провел губернатор, стали поправки в бюджет края.

Изменения обусловлены дополнительным федеральным финансированием, выделенным Ставрополью в этом году на реализацию планов развития и преодоление последствий пандемии.

Как сообщила министр финансов Лариса Калинченко, предоставленная краю федеральная поддержка составляет 10,8 миллиардов рублей. Также бюджет увеличивается за счет дополнительных налоговых и неналоговых поступлений. В целом в результате поправок доходы краевой казны вырастут на 11,7 млрд. рублей.

Эти средства планируется направить на осуществление мер социальной поддержки – в том числе, выплаты семьям с детьми от трех до семи лет ибезработным ставропольцам.Также будут увеличены вложения в строительство объектов социальной сферы.

Планируется направить дополнительное финансирование для борьбы с коронавирусом – на покупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, выплаты медицинским работникам. Таким образом, всего по итогам года на противодействие пандемиив крае будет направлено около 8,5 миллиарда рублей.

Более 1,7 миллиарда рублей дополнительно должен получить краевой дорожный фонд, в результате его объём превысит 11 миллиардов рублей. Поступившие средства планируется направить в основном на ремонт, строительство и реконструкцию местных дорог.

На 1,2 миллиарда рублей увеличится финансирование национальных проектов. В целом оно составит в итоге свыше 21,2 миллиарда рублей.

Дополнительно 238,5 миллиона рублей будет направлено на реализацию программ благоустройства.

В итоге расходы бюджета увеличатся на сумму выросших доходов и составят более 145,8 миллиарда рублей.

Проект закона об изменениях в краевой бюджет будет передан для рассмотрения в краевую Думу.