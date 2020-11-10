Главврач скорой помощи Ставрополя объяснил задержки бригад

Фото: ССП Ставрополя Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

В Ставрополе главный врач ССП Антон Фарсиянц рассказал «КП-Северный Кавказ» о закономерной задержке бригад в условиях пандемии. С его слов, вызовов много, врачей мало, а некоторым бригадам при отсутствии мест в COVID-стационарах краевого центра приходится везти пациентов в больницы других районов региона.

На станции, кроме того, действует строгий «охранительный режим» с разделением бригад по разным пунктам. Всего одна ошибка при адресации вызова может стать причиной коллективного заражения. Поэтому также происходят задержки в обслуживании больных, которые температурят. Ведь сегодня к таким пациентам направляют тех немногих врачей в защитных костюмах, которые смотрят показания здоровья и, согласуя их в оперативном отделе со старшим врачом, определяют порядок госпитализации.

К тому же температура не является показанием к экстренному вызову.