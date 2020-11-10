На станции скорой помощи Ставрополя пожаловались на нехватку врачей

Больных жителей Ставрополя и всех из прилегающих к городу дачных кооперативов и садоводческих товариществ обслуживают 32 бригады выездной скорой медицинской помощи. В том числе девять неотложек, работающих только с потенциально зараженными коронавирусом. Наблюдается нехватка врачей, о чем «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач станции скорой помощи Антон Фарсиянц. С его слов, большую помощь в кадровом вопросе старается оказывать медицинский университет, откуда на ССП приходят работать молодые фельдшеры, медсестры. Но этого недостаточно. Опытные сотрудники заражаются и уходят на длительный больничный. Несмотря на повышенные меры безопасности более 60 работников на станции переболели COVID-19. Некоторые повторно.