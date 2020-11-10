Главврач скорой помощи Ставрополя рассказал о дороговизне средств защиты от COVID-19

На встрече с главным врачом станции скорой помощи Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Врачам станции скорой помощи Ставрополя приходится использовать защитные костюмы дольше положенного из-за их дороговизны. В разговоре с «КП-Северный Кавказ» главный врач ССП Антон Фарсиянц отметил, что для учреждения стало накладным закупать подорожавшие у поставщиков средства индивидуальной защиты. С его слов, один одноразовый защитный костюм стоит до 1800 рублей. Его нужно менять регулярно с большой частотой, но вместо этого приходится обрабатывать костюм дезраствором, если на вызове у пациента не было коронавируса, и работать дальше.