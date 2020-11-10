В Ставрополе 60 сотрудников станции скорой помощи переболели коронавирусом

На станции скорой помощи Ставрополя «КП-Северный Кавказ» рассказали, что с начала пандемии переболели 60 сотрудников. Как отметил один из фельдшеров, некоторые коллеги переносили болезнь в тяжелой форме, а один еще весной заболевший врач до сих пор не вышел с больничного на работу из-за осложнений. Кроме того, есть среди работников переболевшие коронавирусом дважды. По словам главного врача ССП Антон Фарсиянца, именно поэтому бригады для помощи потенциально COVID-инфицированных формируют по возможности только из молодых сотрудников, не страдающих хроническими заболеваниями. Всего в Ставрополе задействовано девять «COVID-бригад» из 32 неотложек.