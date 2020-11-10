В Карачаево-Черкесии ввели в эксплуатацию Усть-Джегутинскую малую ГЭС

Фото пресс-службы главы КЧР.

В торжественном запуске ГЭС приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, первый заместитель гендиректора ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков и заместитель гендиректора «РусГидро» по капстроительству Николай Карпухин.

Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция мощностью 5,6 МВт - это современный экологически безопасный энергообъект, который позволит снизить дефицит электроэнергии в республики.

- Это уже третий энергообъект, построенный нами в регионе за последние годы, но не последний. Сегодня мы возводим две Красногорские МГГЭС суммарной мощностью 49,8 МВт. Новые гидроэлектростанции обеспечат стабильную выработку чистой электроэнергии и снизят энергодефицит республики, покрываемый поставками электроэнергии из других регионов, - отметил первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков.

Общая мощность расположенных в КЧР гидроэлектростанций «РусГидро» вместе с новой МГЭС - 306,86 МВт. Пуск Усть-Джегутинской малой ГЭС - это еще один этап в работе компании по развитию гидроэнергетики в Карачаево-Черкесии.

«Несмотря на динамичные темпы развития отрасли, гидропотенциал нашего региона в два раза превышает используемый сегодня потенциал. То есть нам есть куда двигаться дальше! Расти и развиваться в этом направлении будем с надежным партнером и инвестором - компанией «РусГидро», с которым нас уже связывают долгие годы взаимовыгодного эффективного сотрудничества. Отдельные слова благодарности за это всему руководству компании, и лично Николаю Григорьевичу Шульгинову, - написал после торжественной церемонии запуска объекта глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.