В Северной Осетии создают зоны приоритетного экономического развития

Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

Соглашения о создании на территории Алагирского и Ирафского районов РСО - Алания зон приоритетного экономического развития промышленного, сельскохозяйственного и туристско-рекреационного типов подписали председатель правительства РСО - А Таймураз Тускаев, глава Алагирского района Арсен Бутаев и глава АМС Ирафского района Омар Лагкуев.

ЗПЭР создаются для комплексного решения задач социально-экономического развития республики, обеспечения ускоренного развития в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и рекреационной деятельности в сельских поселениях двух районов республики.

В числе первых резидентов зон приоритетного экономического развития, которые воспользуются созданными правительством республики преференциями, - 5 инвесторов. Они планируют реализовать следующие проекты: «Строительство туристической деревни в поселке Верхний Згид» (Олег Карданов), «Переработка молока и производство молочных продуктов» в селении Нижний Унал (Руслан Цагараев), «Организация швейного цеха в поселке Мизур» (Ислам Бекузаров) - в Алагирском районе; «Строительство эко-туристического комплекса «Каматахостел» в селении Камата» (Сергей Селезнев), «Строительство карьера по добыче и переработке облицовочного диорита на Донифарском месторождении» (Виктор Ваниев) - в Ирафском районе.

Таймураз Тускаев подчеркнул, что работа будет продолжена, чтобы в перспективе создать данные зоны во всех муниципальных образованиях:

- Социально-экономическое развитие является приоритетным направлением деятельности руководства Северной Осетии. Важно применять новые инструменты развития, которые будут способствовать созданию предприятий, рабочих мест. Уверен, что создание зон приоритетного экономического развития даст возможность экономического роста и главное - повышения качества жизни граждан.