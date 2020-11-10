В тюрьму Ставрополя пытались доставить посылку на квадрокоптере

Фото: УФСИН по СК

В Ставрополе пресекли попытку доставить посылку в ИК-11. Женщина использовала для этого квадрокоптер, передает пресс-служба управления ФСИН по Ставропольскому краю.

В посылке были 37 телефонов. Среди них 11 устройств оказались смартфонами, остальные - кнопочными мобильными, слайдерами и раскладушками. Квадрокоптером управляла 38-летняя "гражданка Ш.".

- Средства связи и квадракоптер были у неё изъяты. Ведётся проверка, женщине грозит административное наказание, - сказано в сообщении управления ФСИН по Ставрополью.