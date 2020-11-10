Глава Минздрава: "Ситуация с коронавирусом на Ставрополье непростая"

Ситуацию с коронавирусом остается непростой, но контролируемой. Преодолевать трудности удается благодаря работе медицинских работников, сообщил глава Минздрава Ставропольского края Владимир Колесников на брифинге в краевом правительстве.

По состоянию на 10 ноября коечный фонд на Ставрополье составляет 3468 мест. До начала 2021 года это число увеличат до четырех тысяч. Большую часть развернут к концу ноября.

- Мы рассчитываем, что в розничной сети аптек в скором времени появятся необходимые препараты для обеспечения ими всех, кто в них нуждается. Помимо этого, мы получили федеральные средства, сейчас проводим необходимые закупочные процедуры. Уже со следующей недели препараты для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 начнут поступать в государственные аптеки края. Разработан порядок их выдачи, - сказал Колесников.