Следствие проверяет обстоятельства смерти главы Ипатовского горокруга

Сергей Савченко

Следственный комитет по Ставропольскому краю организовал проверку по факту смерти главы Ипатовского городского округа Сергея Савченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10 ноября стало известно о смерти чиновника. Тело мужчины нашли в его доме.

- По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, смерть 54-летнего Сергея Савченко наступила от механической асфиксии, - передает СКР по СК.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. Расследованием займется районный следственный отдел.

- Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова. Во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции следователи СКР принимают комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего, - сказано в сообщении.

Первым о кончине Савченко сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, мужчина долго боролся с тяжелой болезнью.