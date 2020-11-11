Пять человек умерли на Ставрополье за сутки от коронавируса

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 207 человек. Число зараженных в крае достигло 23527. Выздоровели за сутки - 210 пациентов, а за весь период пандемии - 18569.

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.

Число умерших от инфекции в регионе достигло 461. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Мы продолжаем работу для выявления новых случаев заражения и оказания помощи больным.

Только за вчера выполнено 7 тысяч тестов на COVID-19. И мы планируем и дальше увеличивать суточный показатель исследований. Для этого уже скоро запустим новые лаборатории. Больше тестов - выше число выявляемых заболевших, - сообщил Владимир Владимиров.