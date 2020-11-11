В Ставрополе горожане могут безопасно утилизировать ртутьсодержащие лампы

Жители Ставрополя могут безопасно для себя и окружающей среды утилизировать ртутьсодержащие лампы.

В многоэтажках сбором опасных осветительных приборов, отслуживших свой срок, занимаются управляющие компании или товарищества собственников жилья.

Для владельцев частных домов пункт приема ртутьсодержащих ламп организован в здании комитета городского хозяйства мэрии по адресу: ул. Дзержинского, 116В/1.

Прием ведется бесплатно. Затем опасные отходы для утилизации передаются организациям, имеющим лицензию на этот вид деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 207 человек. Число зараженных в крае достигло 23527. Выздоровели за сутки - 210 пациентов, а за весь период пандемии - 18569. За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.

Число умерших от инфекции в регионе достигло 461. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.