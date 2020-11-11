В Ставрополе высадят более 2 тысяч деревьев

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

До конца ноября на центральных улицах и внутри дворов Ставрополя планируют высадку 1050 деревьев. Липы, березы, клены, рябины и ели появятся в городе. Также около 1 тысячи деревьев высадят в лесных массивах Ставрополя.

Напомним, что в мае специалисты Горзеленстроя высадили более 400 деревьев и около 1 тысячи кустарников неподалеку от комплекса «Россия – моя история», в новом сквере «75-летия Победы».

А в преддверии Дня Победы в рамках акции «Сад памяти» - более 3,5 тысяч деревьев на городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в День народного единства в Ставрополе появилась новая аллея «Наша общая Победа». 75 голубых елей посадили горожане.

Молодые деревья, символизирующие единство народов России в годы Великой Отечественной войны, украсили собой Аллею в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ, 73/2.