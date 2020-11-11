На Ставрополье после вмешательства СКР директор предприятия выплатил работникам зарплату

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Следователи провели проверку по факту невыплаты зарплаты работникам муниципального предприятия Новоалександровского городского округа бытового обслуживания населения «Элегант».

Выяснилось, что директор предприятия с марта по июнь этого года частично не выплачивала заработную плату 28 работникам.

Общая сумма образовавшейся задолженности составила свыше 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Следователь добился от директора организации полного погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками.

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