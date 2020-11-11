В Пятигорске в инфекционной больнице запустили два кислородных газификатора

Городская клиническая больница №1 Пятигорска перевела гастроэнтерологическое отделение под оказание помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Так, для лечения пациентов с коронавирусом развернули 40 коек, к каждой из которых подведен кислород. В медучреждении есть 10 реанимационных коек, оснащенных всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Работают с пациентами врачи хирургического профиля, в реанимации — анестезиологи-реаниматологи, которые также контролируют состояние пациентов в основном отделении.

В больнице готовятся к открытию еще 120 инфекционных коек, которые уже оснащаются точками подачи кислорода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к 11 ноября выполнили 96023 исследования на новую коронавирусную инфекцию. За сутки лаборатории провели 7036 тестов методом ПЦР.

Выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период пандемии диагноз подтвержден у 23527 человек, из которых 1789 – дети, в том числе выздоровевшие – 1593.

Всего выздоровели 18569 человек, 210 выписаны накануне. Карантинные мероприятия завершены в отношении 85902 человек – они сняты с медицинского наблюдения.