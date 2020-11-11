На Ставрополье экс-начальница отдела по вопросам миграции обвиняется в должностных преступлениях

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Бывшая начальница отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Буденновскому району Мария Страхарчук обвиняется в покушении на мошенничество, в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что в мае 2019 года обвиняемая пообещала за 30 тысяч рублей оформить временное пребывание в России ребенка из иностранного государства. При этом Страхарчук знала, что решение этого вопроса не входит в ее компетенцию.

Во время получения денег в рамках оперативно-розыскного мероприятия обвиняемую задержали сотрудники УФСБ России по краю.

Кроме того, она давала незаконные указания подчиненному подыскивать собственников жилья для фиктивной регистрации в них иностранных граждан по месту пребывания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.

- По результатам проведенной служебной проверки сотрудница уволена за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Также она понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе краевой полиции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что следователи провели проверку по факту невыплаты зарплаты работникам муниципального предприятия Новоалександровского городского округа бытового обслуживания населения «Элегант».

Выяснилось, что директор предприятия с марта по июнь этого года частично не выплачивала заработную плату 28 работникам.

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