Мэр Дербента Хизри Абакаров покинул свой пост главы городского округа. Об этом политик сам сообщил в социальных сетях.

— Дорогие дербентцы! Жизнь не стоит на месте, она движется вперёд, происходят изменения. 11 ноября 2020 года я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа «город Дербент», — пишет Абакаров.

Свою должность Абакаров занимал с октября 2018 года. Градоначальник запомнился строгостью, разносами, которые он устраивал нерадивым подчиненным, и большой работой на благо города — вместе с приходом Абакарова миллиардер Сулейан Керимов начал спонсировать Дербент. И не случайно — мэр многие годы работал помощником сенатора.

О кандидатах на место мэра старейшего города Кавказа ничего не известно. Пост временно исполняющего обязанности градоначальника займет первый заместитель Хизри Абакарова Рустамбек Пирмагомедов.

— Дорогие мои! Я вас не покидаю, буду регулярно приезжать и курировать работу по обновлению и улучшению нашего любимого Дербента, — резюмировал Абакаров.

Отметим, что мэр Дербента ушел на повышение. Приказом врио главы Дагестана Сергея Меликова он назначен государственным секретарем Республики Дагестан.