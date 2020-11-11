Врач краевой инфекционки рассказала об «утяжелении» течения коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

В Ставрополе заметили утяжеление течения коронавируса. Процесс начался еще в августе, отметила врач-инфекционист ставропольской Краевой инфекционной больницы Дарья Бугарева в беседе с корреспондентом "КП".

- В августе течение болезни утяжелилось. И это самое страшное для врача. Несмотря на наши усилия, люди умирали почти каждый день. Доктору очень тяжело терять своих пациентов. И еще в таких количествах, - сказала доктор.

Специалисты не могут предугадать, как коронавирус будет взаимодействовать с гриппом. Потому будущее кажется пугающим.

- Мы не знаем, как грипп будет вести себя с коронавирусом. То ли они будут вытеснять друг друга, то ли один вирус будет усиливать другой. И это может привести к не лучшему развитию событий. Поэтому я с ужасом жду будущее, когда начнется грипп. Уже сейчас больные стали тяжелее, - рассказала Дарья Бугарева.

Первые случаи заражения гриппом обычно появляются на Ставрополье в конце ноября или в начале декабря, отметила инфекционист.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"Я с ужасом жду будущее": врач из "красной зоны" рассказала о более тяжелом течении коронавируса

И о том, какая профилактика - лучшая [подробности]