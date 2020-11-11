Инфекционист больницы Ставрополя назвала лучшую профилактику коронавируса

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В Ставрополе назвали лучшую профилактику от коронавируса. Меры помогут больному избежать серьезных осложнений, отметила врач-инфекционист ставропольской Краевой инфекционной больницы Дарья Бугарева в интервью корреспонденту "КП".

Лучше всего обезопасить себя вакциной от гриппа.

- Лучшая профилактика от будущих проблем с инфекциями - это вакцинация. Прививка от гриппа у нас есть, и ее надо было делать в сентябре. А когда появится вакцина от COVID-19 - сделать и ее, - рекомендовала инфекционист.

Вакцина от гриппа поможет пациенту уберечь себя от возможных осложнений. Специалисты пока не знают, как будут себя вести встретившись инфекции. По словам Дарьи Бугаревой, она обязательно сделает прививку от коронавируса, когда та появится. А пока стоит соблюдать элементарные профилактику.

- Надо носить маску, мыть руки и капать в нос "Гриппферон", чтобы инфекция не распространилась дальше носоглотки, - сказала доктор.

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