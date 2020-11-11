ВТБ поддержал ставропольского производителя мебели

ВТБ предоставил ставропольскому предприятию Мебель ОПТ Торг (ИП Григорян М. Ш.) кредит в размере 25,5 млн рублей на пять лет. Средства выданы на льготных условиях по «Программе 1764» Министерства экономического развития РФ и направлены на покупку производственной базы на Ставрополье.

Производственная база площадью порядка 5 тыс. кв. м., состоящая из нескольких строений административного, производственного и складского назначения, расположена в с. Верхнерусском Ставропольского края.

- Предприятия малого бизнеса все чаще стараются не использовать оборотные средства для реализации стратегических планов, а привлекают для этого дополнительные ресурсы. «Программа 1764» Министерства экономического развития - эффективный инструмент, который позволяет предпринимателям получить кредитные средства по льготной ставке, тем самым помогая компаниям реализовывать как текущие, так и инвестиционные программы, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

Напомним, «Программа 1764» Министерства экономического развития РФ позволяет предприятиям различных отраслей получить кредитные средства по ставке не более 8,5% на срок до 10 лет, в зависимости от цели кредитования.

- Новые складские площади позволят поддерживать большой ассортимент производимой продукции в наличии, а также помогут оптимизировать логистические процессы компании, что сократит время доставки готовой мебели как в розничные салоны предприятия, так и непосредственно нашим покупателям, - отметил индивидуальный предприниматель Мельсик Григорян.

ВТБ является финансовым партнером предприятия Мебель ОПТ Торг с 2017 года. Предприятие пользуется услугами рассчетно-кассового обслуживания, кредитования. На текущий момент общий лимит финансирования составляет 66,6 млн рублей.