Зампред правительства Ставрополья Михаил Афанасов стал сенатором

Владимир Владимиров назначил заместителя председателя Правительства края Михаила Афанасова сенатором. Это следует из постановления, подписанного губернатором Ставропольского края 10 ноября.

- Наделить Афанасова Михаила Александровича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от правительства Ставропольского края на срок полномочий губернатора Ставропольского края Владимирова, - говорится в документе.

Место сенатора от Ставропольского края освободилось после назначения Сергея Меликова врио главы Дагестана. Ранее Афанасов уже работал в Совете Федерации. В период с 2012 по 2014 год он входил в комитеты по экономической политике и по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. А в течение последующих пяти лет был членом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.