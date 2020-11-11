Число больных коронавирусом в больницах Ставрополья выросло вдвое

За месяц количество больных коронавирусом в больницах Ставрополья выросло в два раза, Об этом пользователям социальных сетей сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Динамика оснащения инфекционными койками. Фото: vladimirvladimirov5807

1 октября в Ставропольском крае были развернуты 2803 инфекционных коек. 1194 пациента с коронавирусом заняли места в больницах. Уже в начале ноября коечный фонд региона насчитывал 3468 мест, из которых свободными оказались только 649.

- Число коек - это не только статистика. Это врачи, которые сейчас борются с ковидом, защищая здоровье людей. Им сейчас очень нелегко. Внимание нужно уделять каждому пациенту. Поэтому соблюдая меры профилактики, заботясь о своём здоровье, - прокомментировал данные Владимиров.

По состоянию на 11 ноября в Ставропольском крае зафиксировали 23527 случаев заболевания. Выздоровели 18569 человек, умерли - 461.