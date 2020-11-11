Новый ставропольский театр кукол сдадут до конца 2020 года

В Ставропольском крае скоро произойдет долгожданное открытие строящегося обновленного театра кукол в здании Ставрополя «Народный дом конца 19 века». Работы проходят по национальному проекту «Культура». Уже отделали внутренние помещения, зал для зрителей и установили звуковое и световое оборудование. О чем рассказал глава региона. Объект сдадут до конца 2020 года.

- Объект должен быть сдан в конце декабря. После чего будет передан художественному коллективу, который вдохнёт в здание настоящую жизнь, наполненную творчеством и детскими улыбками», - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.