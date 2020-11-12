На Ставрополье от коронавируса за сутки скончались пять человек. Всего в регионе за время пандемии умерло 466 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных достигло 23737. А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 210 жителей края. С меднаблюдения сняли 294 пациента за прошедший день. Победить болезнь смогли 18863.

По словам Владимира Владимирова, лучшей защитой от вируса все еще остается профилактика и ответственное отношение к собственному здоровью и благополучию близких.