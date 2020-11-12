На Ставрополье за сутки коронавирусом заразились 210 человек

Еще пять пациентов скончались за прошлый день Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 210 человек. За время пандемии заболело 23737.

Также продолжает расти число умерших от инфекции. За сутки скончались пять пациентов. За все время в крае жертвами инфекции стали 466 человек.

Победить болезнь смогли 18863 пациента. На Ставрополье постоянно ведется работа по выявлению новых случаев и очагов заболевания. Начиная с весны, в крае провели более 802 тысяч исследований на коронавирус.

По словам губернатора, каждый выявленный факт заражения берется на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Отслеживаются цепочки передачи инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за месяц количество больных коронавирусом в больницах Ставрополья выросло в два раза. Об этом вчера, 12 ноября сообщил глава региона Владимир Владимиров.