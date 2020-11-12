Муфтий ДУМ Ставрополья отреагировал на запрет мусульманам заключать межконфессиональные браки

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сети разлетелась новость о том, что в Чечне предлагают узаконить многоженство в мусульманских республиках России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мусульманам, проживающим на территории РФ, запретили вступать в браки с иноверками. В частности — с людьми Писания, то есть с христианками и иудейками.

Такое религиозное постановление вынес Совет улемов при Духовном управлении мусульман России 10 ноября.

По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та иноверка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.

Муфтий ДУМ Ставрополья Мухаммад-хаджи Рахимов отреагировал на этот запрет.

По его словам, мужчины мусульмане при условии воспитания детей в исламе могут жениться на представительницах других конфессий.

Мухаммад-хаджи Рахимов добавил, что на Ставрополье заключаются такие браки, но не так часто. Однако сам он не является сторонником их запрета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в сети разлетелась новость о том, что в Чечне предлагают узаконить многоженство в мусульманских республиках России. И одна из причин этой задумки – защита прав женщин. Общественность приняла эту новость неоднозначно.

Так, некоторые кавказские женщины признались, что «лучше пусть у мужа будет вторая жена, чем любовница на стороне. Нашлись и те, кто назвал эту идею «Средневековьем, где женщин продают в пользование хозяину-мужчине за плату (калым»).

Какую же пользу принесет России этот закон, и каким образом он осчастливит кавказских женщин изданию «КП — Северный Кавказ» рассказал автор этой идеи, член общественной палаты РФ Мансур Солтаев.