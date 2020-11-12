На Ставрополье загорелся городской рынок

Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Инцидент случился сегодня, 12 ноября, в 07:52. В Светлограде Петровского округа произошел пожар на центральном рынке, загорелись торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытое горение торговых рядов, существует угроза распространения, площадь пожара 200 м2. К тушению пожара привлекли 24 человека.

В 08.25 - локализация открытого горения. В ведомстве уточнили, что эвакуацию не проводили. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.