В Кисловодске ищут бегавшего по дороге с ножом водителя «Гелендвагена»

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел днем 26 сентября в Кисловодске. Там 32-летний водитель автомобиля «Гелендваген» Альберт Карабашев в центре города спровоцировал конфликт с водителем другой машины.

После чего на глазах у всех участников дорожного движения набросился на него с ножом и стал преследовать с орудием в руках, когда молодой человек попытался покинуть место происшествия.

Видео этого инцидента попало в соцсети и стало предметом проверки следователей. По данному факту возбудили уголовное дело. Карабашев скрылся, его объявили в розыск.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в следственный отдел по городу Кисловодск СУ СКР по Ставропольскому краю по телефонам: 8 (87937) 6-84-33, 8 (87937) 6-84-45 или в полицию по короткому номеру 02.