Под Ставрополем на поляне обнаружили шкуры убитых животных

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На Беспутской поляне Ставрополя горожане обнаружили шкуру недавно освежеванного дикого животного, предположительно косули.

Шкура была распята на информационном стенде о запрете охоты в государственном природном заповеднике. Пока неизвестно, кто причастен к убийству.

Выяснилось, что это не первый случай нарушения природоохранного законодательства. 1 ноября на этом же месте на стендах висели две шкуры диких кабанов, тоже недавно освежеванных.

В комментариях к публикации ставропольцы резко высказались о случившемся, но нашлись и те, кто с пониманием отнесся к ситуации.

— Посмотрите на ситуацию с этой стороны. Скорее всего егеря просто слали лесом тех, кто жаловался на встречи с кабанами, — пишет пользователь сети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Железноводска объявили «охоту» на людей, виновных в смерти бездомной собаки. Трагедия произошла без свидетелей, но кадры трупа животного взбудоражили горожан. Ситуацией занялся мэр Железноводска Евгений Мосеев.

Накануне пользователи сети разместили в социальных сетях видео с обездвиженным телом собаки. Как сообщали свидетели, труп нашли в поселке Иноземцево, около местного отдела ЗАГС. На животном обнаружили следы крови и пулевое ранение.