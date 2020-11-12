Рамзан Кадыров пообещал IPhone 12 за животное

Рамзан Кадыров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров продолжает радовать жителей Северного Кавказа интересными челленджами. На этот раз глава Чечни предложил подписчикам угадать, что за животное он снял на видео. При чем нужно в точности назвать породу зверя.

— Кто первый угадает, тот получит iPhone 12! Но обязательно указать породу питомца, — пишет Рамзан Ахматович. — Время пошло.

На этот раз задача перед претендентами стоит действительно сложная: сложно даже ответить на вопрос, что за животное нежится в траве на ролике: кот или собака. А уж назвать породу — тем более.

Глава Чечни любит радовать своих подписчиков подарочными гаджетами. Однако каждый раз придумывает достаточно сложные задачи: угадать, о чем он говорит на видео без звука, назвать диковинный фрукт, понять, где он стоит на старой фотографии и другие забавные задания.

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