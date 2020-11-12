Пожар на центральном рынке в Светлограде ликвидирован

Ставропольские спасатели полностью потушили пожар, вспыхнувший утром 12 ноября на центральном рынке Светлограда. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

— В 09:22 на площади 400 м² последствия пожара были ликвидированы, — подтвердили в ведомстве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент случился сегодня, 12 ноября, в 07:52. В Светлограде Петровского округа произошел пожар на центральном рынке, загорелись торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытое горение торговых рядов, существует угроза распространения, площадь пожара 200 м2. К тушению пожара привлекли 24 человека.