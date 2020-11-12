На Ставрополье водитель грузовика протаранил патрульный автомобиль, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью

Инцидент произошел 12 ноября, около 07:30, в Минераловодском городском округе. Водитель грузовика «Хендай» не увидел опасность на дороге, не справился с управлением и врезался в стоящий патрульный автомобиль.

В результате произошедшего двое инспекторов ДПС отдельного специализированного батальона ГУ МВД России по краю в Ессентуках, находившиеся в форменной одежде, при исполнении служебных обязанностей, и водитель грузовика Хендай получили травмы.

Их доставили в больницу Пятигорска. Водитель КамАЗа не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.