В Апанасенковской районной больнице развернули 117 коек для больных COVD-19

В госпитале имеются 117 коек, заявил 12 ноября на встрече с губернатором Ставрополья глава округа Владимир Ткаченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районной больнице Апанасенковского округа Ставрополья развернут госпиталь для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В госпитале имеются 117 коек, заявил 12 ноября на встрече с губернатором Ставрополья глава округа Владимир Ткаченко.

По словам Владимира Владимирова, новые места для помощи пациентам сначала создавались в точках наивысшей плотности населения — в Ставрополе и на Кавминводах. Теперь эта география должна расширяться.

Губернатор также поручил проработать вопрос создания в районе лаборатории для проведения тестирования на COVID-19, а также сократить сроки ожидания результатов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса за сутки скончались пять человек.

Всего в регионе за время пандемии умерло 466 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных достигло 23737. А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 210 жителей края. С меднаблюдения сняли 294 пациента за прошедший день. Победить болезнь смогли 18863.